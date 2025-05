Innenbandverletzung: Saisonaus für Mainzer Kohr

Für Innenverteidiger Dominik Kohr vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 ist die Saison vorzeitig beendet. Der 31-Jährige erlitt im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (1:1) eine Innenbandverletzung im linken Knie, wie der Verein mitteilte.

Die Behandlung erfolge „konservativ“, hieß es in einer Mitteilung, Kohrs Rückkehr ins Mannschaftstraining werde Anfang Juli angestrebt. In dieser Spielzeit bildete Kohr die zuverlässigste Stütze in der Mainzer Dreierkette, der Routinier absolvierte 28 Bundesligaspiele (zwei Tore) und verpasste vier Partien nur aufgrund von Sperren.