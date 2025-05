Süffisante Kane-Spitze gegen seine Kritiker

Harry Kane überwindet seinen Titelfluch. Wie viel ihm die Meisterschaft mit dem FC Bayern bedeutet, schildert der Starstürmer in offenen Worten.

Harry Kane überwindet seinen Titelfluch. Wie viel ihm die Meisterschaft mit dem FC Bayern bedeutet, schildert der Starstürmer in offenen Worten.

15 Jahre des Wartens hatten am Samstag auch offiziell ein Ende: Harry Kane durfte erstmals in seiner Profikarriere einen Titelgewinn feiern. Entsprechend groß war die Erleichterung beim Starstürmer des FC Bayern nach dem Ende dieser Durststrecke.

„Es liegt eine große Last auf den Schultern“, sagte Kane dem Guardian , der den Engländer bei seinen ersten Meisterfeierlichkeiten begleitete.

2010 unterschrieb Kane seinen ersten Profivertrag bei Tottenham Hotspur. Doch weder mit den Spurs, noch mit der englischen Nationalmannschaft durfte er eine Trophäe in den Himmel recken.

Kane: „Setzte mich selbst mehr unter Druck als alle anderen“

„Ich war mir der Tatsache bewusst, dass ich noch nichts gewonnen habe. Ich setzte mich selbst mehr unter Druck als alle anderen“, gewährte Kane einen Einblick in seine Gefühle.

Nachdem am Samstag Bayern-Kapitän Manuel Neuer die Meisterschale als Erster in Empfang genommen hatte und sie dem scheidenden Thomas Müller überließ, durfte Kane als dritter Bayern-Spieler die Schale in den Münchner Abendhimmel stemmen.