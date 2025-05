"Kein Grund zum Feiern": Kovac und BVB einfach erleichtert

Borussia Dortmund feiert mit dem Einzug in die Champions League einen versöhnlichen Saisonabschluss. Auf die große Party verzichten die Beteiligten.

Von der Party-Stimmung im ausverkauften Westfalenstadion ließ sich Niko Kovac nicht anstecken. "Unter dem Strich sind wir alle glücklich, aber es besteht kein Grund zum Feiern", sagte der 53-Jährige nach dem 3:0 (1:0) gegen Absteiger Holstein Kiel, mit dem der BVB die sensationelle Aufholjagd krönte und sich auf den letzten Metern doch noch einen Platz in der Champions League sicherte.

Viel mehr überwog die Erleichterung nach einer größtenteils völlig verkorksten Saison. Kovac übernahm die Borussia im Februar auf Rang elf - und schaffte etwas, was ihm kaum einer zugetraut hatte. Er verspüre "keine Genugtuung. Ich habe hier einfach meinen Job gemacht", sagte Kovac: "Aber alleine schafft man gar nichts. Man braucht alle: Spieler, Staff, Fans. Ich freue mich einfach und bin stolz, was die Jungs geleistet haben."

Ähnlich war die Gefühlslage in der Mannschaft. Die Stimmung in der Kabine sei "nicht überwältigend" gewesen, verriet Torhüter Gregor Kobel. "Wir sind super erleichtert, nichtsdestotrotz ist Platz vier natürlich nicht das Ziel, wenn du als Borussia Dortmund in die Saison gehst."