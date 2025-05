Königsklasse? Matthäus glaubt an den BVB

Lothar Matthäus lobt den BVB und traut den Schwarz-Gelben zu, sich am letzten Spieltag für die Königsklasse zu qualifizieren.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus traut Borussia Dortmund im Rennen um die Königsklasse einen souveränen Saisonabschluss zu. „Ich bin davon überzeugt, dass der BVB im nächsten Jahr in der Champions League spielen wird“, schrieb der 64-Jährige in seiner Sky -Kolumne: „Die Mannschaft ist stabil und selbstbewusst.“

An eine Wiederholung vom traumatischen Saisonfinale 2023 glaubt er derweil nicht. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Dortmund gegen Kiel noch einmal so etwas erlebt wie vor zwei Jahren, als der BVB am letzten Spieltag gegen Mainz die Meisterschaft verspielte.“