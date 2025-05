Kein Wirtz? Bayern sollte seinen Stil ändern - ein Kommentar

Es ist also wieder passiert! Nachdem sich der FC Bayern im Sommer 2024 bei der Trainersuche eine Absage nach der anderen eingehandelt hat , will nun auch Florian Wirtz nicht nach München.

Diese Bayern-Zeiten sind vorbei

Jetzt haben sie an der Säbener Straße zumindest Gewissheit – und so ergibt sich die Chance, so manche alte Gewohnheit abzulegen. Die Zeiten, in denen Hoeneß zu den Top-Talenten fuhr, einen fertigen Vertrag in der Tasche hatte und dann am Küchentisch der Spieler-Eltern die Unterschriften der Beteiligten einsammelte, sind vorbei.