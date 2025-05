Union bindet U21-Nationalspieler

U21-Nationalspieler Aljoscha Kemlein hat seinen auslaufenden Vertrag bei Union Berlin verlängert. Das teilte der Hauptstadtklub am Mittwoch mit. Wie üblich gab der Verein keine Details zur Vertragslaufzeit des 20 Jahre alten Mittefeldspielers bekannt.

Kemlein kommt aus Unioner Jugend

„Er bringt jetzt schon viel Qualität mit, hat sein Spielverständnis und seine Art bereits auf höchstem Niveau bewiesen. Trotzdem sehen wir bei Aljoscha, dass er sich täglich weiterentwickelt und sind daher überzeugt, dass er für unser Team in den kommenden Jahren eine noch wichtigere Rolle spielen wird“, sagte Geschäftsführer Horst Heldt.

Kemlein hatte bereits die Jugend bei Union Berlin durchlaufen. In der Rückrunde der Saison 2023/24 war er an den FC St. Pauli verliehen, mit dem Klub gelang ihm der Bundesliga-Aufstieg. Seit Januar absolvierte Kemlein keine Bundesliga-Partie mehr für Union, im Februar war er am Fuß operiert worden.