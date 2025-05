kicker: Bayers Deal mit ten Hag „nur noch Formsache“

Erik ten Hag wird laut dem kicker neuer Trainer von Vizemeister Bayer Leverkusen. Wie das Fachmagazin am Samstagabend berichtete, haben sich beide Seiten grundsätzlich auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Der Niederländer soll zeitnah einen Zweijahresvertrag unterschreiben, der Deal sei „nur noch Formsache“.

Ten Hag würde in Leverkusen auf Xabi Alonso folgen. Der Meistertrainer der Vorsaison verlässt die Rheinländer und soll bei Real Madrid das Erbe von Carlo Ancelotti antreten.

Der 55-jährige ten Hag war von 2013 bis 2015 Trainer von Bayern München II, international machte er sich als Erfolgscoach von Ajax Amsterdam (2017 bis 2022) einen Namen. Als Teammanager von Manchester United ging er ab Juli 2022 trotz des FA-Cup-Siegs 2024 durch mehr Tiefen als Höhen, am 28. Oktober 2024 wurde er bei den Red Devils entlassen. In Leverkusen wäre er nach Rinus Michels und Peter Bosz der dritte niederländische Cheftrainer in der Vereinsgeschichte.