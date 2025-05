Kiel verpflichtet Verteidiger Cvjetinovic

Holstein Kiel arbeitet nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga am Kader für die kommenden Zweitliga-Aufgaben: Der Klub aus Schleswig-Holstein verkündete am Donnerstag die Verpflichtung von Innenverteidiger Mladen Cvjetinovic.

Der 21-Jährige kommt vom Drittligisten FC Ingolstadt an die Förde und unterschrieb für vier Jahre.

„Mladen Cvjetinovic ist ein robuster und zweikampfstarker Innenverteidiger“, sagte Sport-Geschäftsführer Olaf Rebbe: „Er ist zudem einer der schnellsten Innenverteidiger in den ersten drei deutschen Profi-Ligen in dieser Saison gewesen. Mit diesen Attributen passt Mladen genau in unser Anforderungsprofil.“