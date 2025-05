Kimmich scherzt über Ibiza-Pläne: "Reisen alle einzeln an"

Sofa-Sause statt Meisterparty auf Ibiza - oder greifen die Stars von Bayern München zu einem Trick? "Wir reisen jetzt alle einzeln an, dass es keiner merkt", scherzte Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich am Samstagabend, nachdem die Bosse um Sportvorstand Max Eberl einen möglichen Titel-Trip auf die Baleareninsel verboten hatten.

Stattdessen müssen die Bayern am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) womöglich auf der Couch feiern. Wenn Verfolger Bayer Leverkusen beim SC Freiburg nicht gewinnt, sind die Bayern auch rechnerisch nicht mehr einzuholen. "Wenn man sich es aussuchen kann, soll Leverkusen ein tolles Spiel machen und gewinnen, aber am Ende ist es mir nicht ganz so wichtig", so Thomas Müller in der ARD. Auch Kimmich sagte: "Ich hoffe, dass Leverkusen gewinnt."