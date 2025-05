Kleindienst verletzt, Ziel verpasst: Gladbach "enttäuscht"

Zu allem Überfluss muss Torgarant Kleindienst (16 Treffer) in der kommenden Woche am Knie operiert werden, der Nationalspieler fehlt daher bis in die neue Saison hinein. "Tim hat sich während des Bayern-Spiels das Knie verdreht, der Meniskus ist beteiligt", sagte Virkus.

Ohne Kleindienst war die Borussia, Anfang April als Fünfter noch in Champions-League-Reichweite, gegen Wolfsburg zum siebten Mal in Folge ohne Sieg geblieben. In der Tabelle stand somit am Ende nur noch Rang zehn. "In der kommenden Woche werden wir uns zusammensetzen und die gesamte Saison analysieren und einordnen", sagte Trainer Gerardo Seoane.