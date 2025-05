Klub-WM: Müller brennt auf finalen Akt

Über seine Urlaubspläne, meinte Thomas Müller, „verrate ich nix“, nur so viel: „Erstmal abschalten“ - und danach ein letztes Mal angreifen mit „seinem“ FC Bayern. Die Klub-Ikone brennt schon auf den finalen Akt bei der Klub-WM in den USA im Sommer.

Klub-WM startet am 14. Juni

Die Vorbereitungen auf das Turnier (14. Juni bis 13. Juli) starten am 5. Juni, Müller sieht die Voraussetzungen als günstig an. „Die Jungs und der Trainer sind schon heiß“, meinte er. Sportvorstand Max Eberl betonte: „Wir wollen so weit wie möglich kommen. Wenn du als Bayern München antrittst, hast du auch den Anspruch, das Turnier zu gewinnen.“