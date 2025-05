Königsklassen-"Finale": SC auf "alle Szenarien" vorbereitet

Trainer Julian Schuster vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg geht mit maximaler Flexibilität in das „Endspiel“ um den Einzug in die Champions am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/Sky). „Man kann davon ausgehen, dass wir auf alle Szenarien vorbereitet sind“, sagte Schuster am Donnerstag: „Wir haben es zum Teil auch trainiert. Wir werden klare und unaufgeregte Abläufe haben.“