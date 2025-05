Legende warnt Sané: "Beim FC Bayern ist jeder ersetzbar"

„Beim FC Bayern ist im Grunde jeder ersetzbar und daher wird der Verein auch im Falle von Sanés Abgang in der kommenden Saison eine Mannschaft auf die Beine stellen, die in der Lage ist, eine erfolgreiche Saison zu spielen und die gesteckten Saisonziele zu erreichen", erklärte Pfaff in seiner Kolumne für die Az.