Letztes Bundesligaspiel: Müller in Hoffenheim in der Startelf

Thomas Müller steht in seinem letzten Bundesligaspiel für Bayern München in der Startelf. Trainer Vincent Kompany nominierte die Vereinsikone beim Gastspiel bei der TSG Hoffenheim von Beginn an und verhalf ihm damit zum 503. Einsatz im deutschen Oberhaus. Da Harry Kane überraschend nur auf der Bank sitzt, dürfte der 35-Jährige in der Sturmspitze starten. Ab dem 14. Juni wird Müller mit den Bayern noch die Klub-WM bestreiten.