Joachim Löw tut eine Müller-Entscheidung bis heute leid

Der frühere Bundestrainer Joachim Löw glaubt fest an eine Zukunft von Thomas Müller im Fußball. „Ich bin mir sicher, wir werden ihn im Fußball wiedersehen“, sagte der 65-Jährige zum Abschied der Ikone vom FC Bayern der Süddeutschen Zeitung .

Löw hat Müller (35) „nicht nur als großen Spieler in Erinnerung (...). Auch als Typ war und ist er einzigartig. Wir hatten immer ein sehr gutes und sehr persönliches Verhältnis, es hat sehr viel Spaß gemacht mit ihm. Wir sind auch immer wieder in Kontakt miteinander.“

Diese Entscheidung bereut Löw

Neben seiner sportlichen Qualität stach Müller laut Löw vor allem als Führungsfigur hervor. „Wenn Thomas in der Kabine war, dann änderte sich die Temperatur: Er konnte die anderen Spieler mitreißen, vor dem Spiel, in der Halbzeit. Er konnte das wirklich gut: aufrütteln, heiß machen oder auch mal beruhigen. Thomas war einer dieser unersetzlichen Spieler, die so wichtig für eine Kabine sind.“