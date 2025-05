Mainz vor Krönung der Saison: "Wollen nach Europa"

Die Rheinhessen haben die Rückkehr ins internationale Geschäft in eigener Hand. Ein Sieg würde angesichts der guten Tordifferenz fast sicher reichen.

Die Rheinhessen haben die Rückkehr ins internationale Geschäft in eigener Hand. Ein Sieg würde angesichts der guten Tordifferenz fast sicher reichen.

Trainer Bo Henriksen sieht für den FSV Mainz 05 die Chance auf Europa am letzten Spieltag als Privileg. "Wir müssen Spaß haben. Das ist ein großer Tag für uns", sagte der 50-Jährige: "Wir haben ein ganzes Jahr trainiert und alles gemacht. Es ist ein Traum für uns, dass wir dieses Spiel spielen können. Das ist ein echt gutes Gefühl." Mit einem Sieg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen wäre Platz sechs und der Einzug in die Conference League nahezu sicher.