Neuer Werder-Trainer offenbar schon gefunden!

Horst Steffen, Coach des Beinahe-Aufsteigers SV Elversberg, soll in Bremen Ole Werner beerben. Seine jüngsten Erfolge sind beachtlich.

Das ging schnell: Werder Bremen ist auf der Suche nach einem neuen Trainer offenbar fündig geworden. Laut übereinstimmender Medienberichte übernimmt Horst Steffen das Amt des am Dienstag freigestellten Ole Werner.

Einzig die Höhe der Ablösesumme für den 56 Jahre alten Erfolgscoach der SV Elversberg sei noch zu klären. Steffen besitzt in Elversberg einen Vertrag bis 2026.

Steffen verpasste mit Elversberg am Montag haarscharf den Bundesliga-Aufstieg in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim, die Entscheidung fiel in der Nachspielzeit.