Medien: Werder stellt Werner frei

Werder Bremen hat Trainer Ole Werner offenbar mit sofortiger Wirkung freigestellt. Der Verein habe dies am Montagabend beschlossen, berichtete die Bild -Zeitung am Dienstag. Werder werde die Trennung im Laufe des Tages bestätigen. Auch Sky und kicker berichten darüber.

Werner führte Werder zurück in die Bundesliga

Werner, der in 128 Pflichtspielen beim SVW im Schnitt 1,44 Punkte holte, übernahm die Bremer zu Zweitligazeiten im Herbst 2021 und führte sie in seiner ersten Saison auf Anhieb zurück in die Fußball-Bundesliga.