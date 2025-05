Millionendeal fix! BVB erfüllt Fanwunsch

Borussia Dortmund kündigt einen Millionendeal offiziell an: Der BVB bekommt mit Vodafone ab der nächsten Saison einen neuen Trikotsponsor - und erfüllt dabei einen Fan-Wunsch.

Wie die Borussia in einem launigen Video verkündete, wird das Logo des Telekommunikationsunternehmens - das eigentlich in den rot-weißen Farben von Dortmunds Rivale FC Bayern daherkommt - auf den künftigen Trikots in schwarz zu sehen sein wird.