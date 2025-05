"Minimalziel erreicht": Heidenheim mit Fokus in letztes Spiel

Zufriedenheit machte sich in den Reihen des 1. FC Heidenheim breit. "Das Minimalziel ist erreicht", sagte Heidenheims Abwehrchef Patrick Mainka: "Den negativen Druck, dass wir direkt absteigen können, haben wir erstmal beiseite gelegt."

Auch Trainer Frank Schmidt zeigte sich erleichtert, dass zumindest die Relegationsspiele gegen den Tabellendritten der 2. Liga sicher sind. Am Freitag noch mit dem Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet, hob er am Samstag nach dem 3:0-Auswärtssieg bei Union Berlin vor allem das Verdienst seiner Mannschaft hervor: "Mich freut, dass wir das Spiel so gespielt haben, wie wir es gespielt haben."