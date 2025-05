"Moralapostel": Bayern antworten Kritikern an Ibiza-Reise

SID 18.05.2025 • 06:01 Uhr Die Ibiza-Reise der Bayern-Stars sorgte für viel Aufsehen. Die Spieler antworten auf dem Platz und verbal.

Die Meisterspieler von Bayern München können die öffentliche Kritik an ihrem Party-Trip nach Ibiza keineswegs nachvollziehen. "Ich konnte es überhaupt nicht verstehen", sagte Joshua Kimmich nach dem überzeugenden 4:0 (1:0) gegen die TSG Hoffenheim: "Also wir haben drei Tage frei. Wir sind erwachsene Menschen, jeder kann da machen, was er will. Wenn jetzt einer zwei Tage auf Ibiza war, heißt das nicht, dass das irgendwie unprofessioneller ist."

Auch Thomas Müller nutzte die Gelegenheit, mit den Kritikern abzurechnen, die sich über die Reise einiger Bayern-Profis nach der gewonnenen Meisterschaft echauffiert hatten. "Wenn man mit dem Finger auf jemanden zeigen kann, sind wir in Deutschland immer ganz vorne dabei", schimpfte Müller. Nach dem klaren Bayern-Sieg "darf sich jeder, der Moralapostel war, gerne mal im Spiegel anschauen und schauen, was in seinem Leben so los war".

Die Mannschaft habe die mediale Schelte "nicht verdient" gehabt, ergänzte Kapitän Manuel Neuer: "Jeder muss auf seinen Teller schauen." Es sei dennoch einfach "wichtig" gewesen, dass das Team gegen Hoffenheim performt habe. Er sehe den gemeinsamen Ibiza-Trip viel eher als "sehr positives Zeichen von uns als Mannschaft", betonte Kimmich: "Wir haben uns echt den Arsch aufgerissen diese Saison, dass wir dann auch solche Dinge zusammen als Truppe feiern."