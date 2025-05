München: Eberl kündigt baldige Sané-Verlängerung an

Rekordmeister Bayern München steht laut Max Eberl kurz vor einer Vertragsverlängerung mit Fußball-Nationalspieler Leroy Sané. „Wir sind in guten und zielführenden Gesprächen, die Unterschrift fehlt aber noch“, sagte der Münchner Sportvorstand am Samstag bei Sky: „Wir sind noch nicht ganz da. Wir würden es gerne machen, Leroy auch – jetzt müssen wir noch klarkommen.“

Sanés Vertrag bei den Bayern läuft im Sommer aus, die Verhandlungen über eine weitere Zusammenarbeit befinden sich nun offenbar in den finalen Zügen. Sané hatte sich in den vergangenen Wochen mit verbesserten Leistungen für eine Verlängerung empfohlen, nachdem sich in der Hinrunde ein Abschied des Offensivspielers nach fünf Jahren in München angedeutet hatte.