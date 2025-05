Nach Abschied: Alonso deutet Bekanntgabe seines neuen Klubs an

Am Sonntag verabschiedete sich Alonso zunächst vom Heimpublikum in Leverkusen. Nachdem der 43-Jährige ein Bild und ein Schild mit der Aufschrift „Xabi-Alonso-Allee“ erhalten hatte, kletterte er gemeinsam mit Jonathan Tah, der den Klub nach zehn Jahren ebenfalls verlassen wird, nach der Partie auf den Zaun zu den Fans. Diese würdigten den Erfolgscoach mit „Xabi, Xabi“-Rufen.

Alonso: „Das hilft jedem Trainer sehr“

„Es war sehr besonders und emotional. Sie bleiben für immer in meinem Herzen. Ich werde das nie vergessen. Ich muss dankbar sein“, sagte Alonso im Anschluss. Gemeinsam mit dem Klub habe er „eine große Entwicklung gemacht. Meine Familie und ich wissen, dass die Türen für immer geöffnet sind“. Das Straßenschild will er in seinem neuen „Büro“ aufhängen, verriet Alonso.

Für den Double-Coach steht höchstwahrscheinlich der nächste große Schritt an. Er wolle „glücklich“ sein, sagte Alonso auf die Frage, was er sich für seine persönliche Zukunft wünsche: „Du brauchst ein gutes Team. Du musst das Gefühl haben, dass du das Richtige machst, aber auch neue Dinge probieren. Was hier geklappt hat, klappt vielleicht nicht an einem anderen Ort.“