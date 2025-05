Nach Beinahe-Rettung: Hoffenheim plant mit Ilzer

Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim will mit Trainer Christian Ilzer in die kommende Saison gehen. „Als wir Christian Ilzer verpflichtet haben, haben wir gewusst, dass das nicht von heute auf morgen geht. Das ist ein langer Weg. Der Weg hat in dieser schwierigen Saison begonnen. Jetzt ist eine längere Vorbereitung, wo man auch am Kader basteln kann. Und deshalb bin ich überzeugt, dass Christian Ilzer der richtige Trainer ist“, sagte Schicker am Freitag nach dem 2:2 (1:1) beim VfL Wolfsburg bei DAZN.