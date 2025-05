Spektakel: Gladbach verspielt wohl Europa-Chance

Borussia Mönchengladbach muss seine Hoffnung auf eine Teilnahme am internationalen Geschäft nach einem erneuten „Achterbahn-Spiel“ wohl begraben. Die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane verspielte beim 4:4 (2:1) gegen die TSG Hoffenheim zwei Führungen und verliert nach nun fünf Spielen in Folge ohne Sieg die internationalen Ränge wohl endgültig aus den Augen.

Tim Kleindienst (90.+1) rettete der Borussia immerhin einen Punkt, nachdem Marius Bülter (54.), Arthur Chaves (43.), Adam Hlozek (74.) und Haris Tabaković (81.) das Spiel zugunsten der TSG zwischenzeitlich gedreht hatten. Die Borussia war durch Fabio Chiarodias (5.) erstes Bundesliga-Tor sowie Rocco Reitz (33.), der nach einem fantastischen Solo traf, und Franck Honorat (64.) zweimal in Führung gegangen. In der Vorwoche hatten die Gladbacher beim spektakulären 3:4 bei Holstein Kiel das Nachsehen gehabt.

„Ich kann da nicht mitreden, das ist nicht meine Aufgabe“, sagte Kleindienst bei Sky zur Flut an Gegentreffern. „Manchmal fehlt die Gier ein bisschen. Wir kassieren so viele Gegentore, das ist schwer zu kompensieren. Wir verspielen so viele Punkte.“