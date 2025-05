Neuer-Comeback bei Meister-Matchball: Der neue Stand bei Bayern-Kapitän

Der Kapitän des FC Bayern könnte im "Meisterspiel" bei RB Leipzig am Samstag ins Münchner Tor zurückkehren.

Manuel Neuer steht vor seinem Comeback im Tor von Bayern München. Der Kapitän könnte im „Meisterspiel“ bei RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr) erstmals seit dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Bayer Leverkusen am 5. März und seiner Wadenverletzung wieder auf dem Platz stehen.