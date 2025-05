"Nicht auf andere schauen": Hoffenheim will selbst siegen

Die Kraichgauer müssen auf ihren Kapitän verzichten. Dennoch soll ein Sieg her für den Klassenerhalt.

Die Kraichgauer müssen auf ihren Kapitän verzichten. Dennoch soll ein Sieg her für den Klassenerhalt.

Die TSG Hoffenheim blickt nach der ebenso bitteren wie umstrittenen Last-Minute-Niederlage gegen Borussia Dortmund (2:3) optimistisch auf den Endspurt im Abstiegskampf. „Wir alle hätten uns gewünscht, dass der Schiedsrichter in der Situation unterbrochen hätte. Wir können es aber nicht ändern - von daher abhaken und vollen Fokus nach vorne“, betonte Trainer Christian Ilzer.

Ersetzen wird ihn am Samstag (15.30 Uhr) Luca Philipp. „Es ist ein großer Ausfall, wenn Olli nicht spielen kann. Er ist unser Kapitän und deutscher Nationalspieler“, erklärte Ilzer: „Aber Luca hat gezeigt, wie gut er Olli ersetzen kann. Ich habe vollstes Vertrauen in ihn. Er wird seinen Mann stehen.“ Wieder in den Kader zurückkehren wird Tom Bischof nach Gelbsperre, der Vorsprung auf die Heidenheimer auf dem Relegationsplatz beträgt fünf Punkte.