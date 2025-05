Nicht Bayern! Darum ist Freiburg der heimliche Meister

Dass der SC Freiburg mit einem Sieg am letzten Spieltag in die Champions League einziehen kann, ist die größte Leistung dieser Saison. Dass Bayern seine Pflicht erfüllt hat, alles schön und gut. Aber Freiburg, in Jahr eins nach Kult- und Dauer-Trainer Christian Streich, ist der heimliche Meister!

Neulich, so wurde es berichtet, ging es auf der Freiburger Geschäftsstelle darum, dass man ja T-Shirts für den Einzug nach Europa, bestenfalls sogar in die Königsklasse, vorbereiten müsste. Da wurde, so ist kolportiert, dem einen oder anderen Mitarbeiter tendenziell mulmig in der Magengegend.