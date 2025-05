Offiziell: Tah wechselt zum FC Bayern

Der Nationalspieler unterschreibt in München einen Vertrag bis 2029.

Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah von Bayer Leverkusen zu Bayern München ist nun auch offiziell perfekt. Wie der deutsche Rekordmeister am Donnerstag bekannt gab, erhält der 29 Jahre alte Abwehrspieler einen Vertrag bis 2029. Tah ist nach der Absage seines bisherigen Mitspielers Florian Wirtz der zweite Münchner Neuzugang für die kommende Saison nach Tom Bischof von der TSG Hoffenheim.

Nun wäre der Nationalspieler ohne Ablöse zu haben, allerdings läuft sein Vertrag in Leverkusen noch bis zum 30. Juni - die Münchner wollen den Innenverteidiger aber schon mit zur Klub-WM in die USA nehmen. Dort bestreitet die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany ihr erstes Spiel am 15. Juni.