Ricken-Klartext vor BVB-Endspiel: "Kann nicht alles gut gewesen sein"

Der Sport-Geschäftsführer des BVB will die Saison knallhart analysieren - selbst wenn es noch für die Champions League reichen sollte.

Auch wenn Borussia Dortmund das Erreichen des Minimalziels Champions-League-Qualifikation am letzten Bundesliga-Spieltag in eigener Hand hat, will Sport-Geschäftsführer Lars Ricken nach der Saison eine knallharte Analyse vornehmen.