Rippenbruch und Lungenkollaps: Saisonaus für Bochums Hofmann

Fußball-Bundesligist VfL Bochum muss im restlichen Abstiegskampf auf Stürmer Philipp Hofmann verzichten. Wie der Tabellenletzte am Samstagmittag bekannt gab, hat sich der 32-Jährige im Kellerduell beim 1. FC Heidenheim (0:0) einen Rippenbruch zugezogen, bei dem sich die Rippe ins Rippenfell bohrte und so einen Lungenkollaps auslöste. Hofmann musste anschließend operiert werden und fällt demnach für die verbliebenen zwei Saisonspiele aus.

Hofmann war in Heidenheim schon in der neunten Minute nach einem Zusammenprall ausgewechselt worden. Angesichts der „durchaus lebensbedrohlichen“ Verletzung sei es in erster Linie der schnellen Versorgung im Krankenhaus zu verdanken, „dass nichts Schlimmeres passiert ist“, teilte der VfL mit. Hofmann bleibe zur Beobachtung und Therapie vorerst in stationärer Behandlung bis er transportfähig ist.