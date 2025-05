Rotation gegen Leipzig? Hoeneß: "Davon halte ich nichts"

Am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga reist der VfB am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zu RB Leipzig, eine Woche später folgt das Pokalfinale gegen Drittligist Arminia Bielefeld in Berlin.

Nicht in Leipzig zur Verfügung steht dem VfB Angelo Stiller. Der Nationalspieler, der am Sonntag eine Bänderverletzung im Sprunggelenk erlitten hatte, befinde sich "im Heilungsverlauf", betonte Hoeneß. Ein Einsatz im Pokalfinale ist weiterhin nicht auszuschließen: Es sei "viel zu früh, um da eine Prognose abzugeben. Da darf auch nichts in irgendeiner Form interpretiert werden." Aber: "Wenn es eine Chance gibt, dann werden wir die ergreifen", so Hoeneß.