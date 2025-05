Schmidt folgt auf Klopp und Streich

Frank Schmidt tritt in die Fußstapfen von Jürgen Klopp und Christian Streich! Der Kulttrainer vom 1. FC Heidenheim hat wie einst seine Kollegen den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg erhalten.

In der Begründung des Staatsministeriums heißt es, er habe Heidenheim zu „beispiellosen Erfolgen“ geführt. Er habe „mit einer Trainerphilosophie, die auf Vertrauen, Respekt und harter Arbeit basiert, eine starke Teamkultur geschaffen“.

Schmidts wundersame Reise mit Heidenheim

Schmidt hatte den damaligen Oberligisten 2007 übernommen und 2023 erstmals in die Bundesliga geführt. 2024 folgte die Qualifikation für die Conference League – die erste Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb in der Vereinsgeschichte. Mit fast 18 Jahren im Amt ist Schmidt der dienstälteste Trainer im deutschen Profifußball.