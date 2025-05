Schmidt nimmt Ibiza-Reise gelassen: "Komplett relaxed"

Trainer Frank Schmidt vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Heidenheim will der viel diskutierten Ibiza-Reise der Spieler des FC Bayern im Abstiegskampf keine allzu große Bedeutung beimessen. „Das sehe ich komplett relaxed“, sagte Schmidt gegenüber RTL/ntv: „Das ist der FC Bayern, die haben noch nie was verschenkt. Die werden auch nichts verschenken. Die werden ihre beste Leistung bringen, genauso wie wir es erstmal tun müssen. Wir schauen auf uns und ich bin nicht dazu da, das zu bewerten, ob das gut oder schlecht ist, sondern wir machen unseren Job.“

Der Tabellen-16. hätte bei einem Sieg am letzten Spieltag im Heimspiel gegen Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) noch Chancen, die TSG Hoffenheim vom 15. Platz zu verdrängen und den direkten Klassenerhalt zu schaffen. Die TSG empfängt zeitgleich die Bayern, von denen einige Spieler Anfang der Woche nach Ibiza geflogen waren, um die Meisterschaft zu feiern. Zuvor war der Party-Trip noch von der Vereinsführung des deutschen Rekordmeisters untersagt worden.

Für eine mögliche Teilnahme an der Relegation sieht Schmidt seine Mannschaft gewappnet. „Wir nehmen das gerne an und haben die Chance, über zwei Zusatzspiele doch noch in der Liga zu bleiben“, sagte der 51-Jährige, der daran jedoch noch nicht allzu viele Gedanken verschwenden wollte: „Wir konzentrieren uns in dieser Woche nur auf Werder Bremen und haben dann genügend Zeit, wenn wir am nächsten Tag wissen, gegen wen wir spielen, uns auf den Gegner vorzubereiten.“