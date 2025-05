Ibiza-Affäre? Schmidt ist es „egal“

Das bedeutet: Am letzten Spieltag am Samstag (15.30 Uhr im SPORT1 -Liveticker) gegen Werder Bremen zu gewinnen. Nur dann könnte der FCH den Relegationsplatz noch verlassen. Sollte die TSG Hoffenheim zeitgleich hoch genug gegen den Meister verlieren, könnte sich Heidenheim sogar noch direkt retten.

„Wissen, was noch möglich ist“

Die Hoffnung in Heidenheim ist groß. „Wir wissen alle aus der Historie, was am letzten Spieltag alles möglich ist“, sagte Schmidt und erinnerte an das 5:1 von Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Kaiserslautern 1999, das den Hessen in letzter Sekunde den Klassenerhalt beschert hatte.