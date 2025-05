Erneutes Sonderlob für BVB-Star - und Verweis auf Nagelsmann

SPORT1 02.05.2025 • 19:17 Uhr Dortmunds Trainer Niko Kovac hat seine Abwehr angesichts des jüngsten Höhenflugs gelobt und positiv über Niklas Süle gesprochen. Das Thema Nationalmannschaft scheint plötzlich nicht mehr so weit weg.

Viele Spieler von Borussia Dortmund sind derzeit in einer starken Form, die jüngsten Ergebnisse stimmen und die Qualifikation für die Champions League scheint doch nicht mehr unmöglich. Das liegt unter anderem an der Abwehr, in der vor allem Niklas Süle und Emre Can wieder für positive Schlagzeilen sorgen. Vor dem wichtigen Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (Sa., ab 18 Uhr im LIVETICKER) gab es ein Sonderlob von Trainer Niko Kovac.

„Ich finde, dass es alle gut gemacht haben”, sagte Kovac am Freitagmittag auf der Pressekonferenz auf die Frage, ob Süle und Can bald wieder ein Thema für die DFB-Elf sein könnten. „Wenn wir über die Nationalmannschaft reden, müssen wir auch Waldemar Anton dazuzählen“, ergänzte der Deutsch-Kroate: „Jeder hat mit guten Leistungen dafür gesorgt, dass wir wieder in Schlagdistanz sind.“

„Es liegt an den Jungs“

„Wenn die Jungs weiter so performen, dann wird sich der Bundestrainer seine Gedanken machen. Es liegt an den Jungs“, so Kovac weiter. Der Hintergrund: Bundestrainer Julian Nagelsmann wird sich für die kommenden Spiele in der Nations League etwas überlegen müssen. Nico Schlotterback und Antonio Rüdiger fallen definitiv aus, ein neuer Mann neben Jonathan Tah wird gesucht. Kovac scheint Süle, Can und Anton diese Rolle zuzutrauen.

Gerade bei Süle ist das bemerkenswert. Der 29-Jährige spielte in dieser Saison lange Zeit keine Rolle, immer wieder fiel er verletzt aus. Erst zwangen ihn Probleme mit dem Sprunggelenk zur Pause, wenig später bremste ihn ein Syndesmosebandriss aus. Doch in den vergangenen vier Pflichtspielen stand Süle allesamt in der Startelf - und überzeugte.

„Niki macht das im Moment richtig gut. Aber wir sehen schon, dass er noch einiges braucht, um an das Niveau zu kommen, wo ich ihn gerne sehe. Aber wir täuschen uns alle nicht, wenn wir sagen, dass Niki mit dem Ball, mit seiner Geschwindigkeit vieles kann“, lobte Kovac entsprechend und stellte klar: „Ich bin überzeugt, dass wir ihn für die kommenden drei Spiele brauchen werden wie bisher auch.“