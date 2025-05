Spieler des Tages: Adrian Beck (1. FC Heidenheim)

Adrian Beck hatte seinen Doppelpack schon am Morgen im Gefühl – und lieferte eindrucksvoll ab.

Adrian Beck hatte seinen Doppelpack schon am Morgen im Gefühl – und lieferte eindrucksvoll ab.

Und tatsächlich: Beck traf in der 12. Minute zur Führung und stellte in der 73. Minute den Endstand her - nicht zuletzt dank ihm hat der FCH zumindest den direkten Abstieg verhindert.