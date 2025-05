Sport1: Bayer-Konzern gibt grünes Licht für Wirtz-Wechsel

Carro bezifferte die Chancen auf einen Verbleib von Wirtz am Sonntag vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund (2:4) auf „50:50“. Das Wichtige sei, dass es eine Lösung gebe, mit der sich alle Parteien - Wirtz selbst, dessen Familie und der Verein - wohlfühlen, betonte Carro bei DAZN. Am Ende müsse Wirtz selbst entscheiden, „was will er, wann will er den nächsten Schritt machen“, so Carro.