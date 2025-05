St. Paulis Rettung verschoben: Woltemade schießt VfB zum Sieg

Nicht-Abstiegs-Party verschoben, der VfB Stuttgart kann doch noch gewinnen: Dank Nick Woltemade haben die Schwaben am Samstagnachmittag den FC St. Pauli nicht unverdient in Überzahl mit 1:0 (0:0) bezwungen - und so den Kiezkickern damit den möglichen Klassenerhalt im heimischen Millerntor-Stadion vermiest.