Steffen vor Showdown mit Heidenheim: "Das ist hervorragend"

Trainer Horst Steffen von der SV Elversberg hat sich mit seinem Team vor dem Relegationsrückspiel gegen den 1. FC Heidenheim am Montagabend (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) für alle möglichen Szenarien gewappnet. „Wir haben heute 120 Minuten trainiert, auch Elfmeterschießen, und sind vorbereitet“, sagte der 56-Jährige am Sonntag lachend - um dann im Hinblick auf eine mögliche Verlängerung und eine Entscheidung vom Punkt einzuschränken: „Wir können das nicht wirklich vorbereiten.“

Die Saarländer, die sich als Drittplatzierter der abgelaufenen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga für die Relegationsduelle qualifiziert haben, gehen nach dem 2:2 (2:0) im Hinspiel mit einer guten Ausgangsposition in das alles entscheidende Duell um den letzten verbliebenen Platz in der deutschen Eliteklasse. „Für uns ist das ein mega Spiel“, betonte Steffen, „dass wir ein Entscheidungsspiel haben, ist hervorragend.“

Den sensationellen Aufstieg der SVE, die vor drei Jahren noch in der viertklassigen Regionalliga Südwest spielte, will der Bundesliga-16. Heidenheim selbstredend verhindern. Trainer Frank Schmidt kündigte an, er und seine Mannschaft seien „entschlossen, dieses Spiel zu spielen. Wir haben keine Angst.“ Entscheidend sei am Montagabend in der Arena an der Kaiserlinde, dass seine Profis Abschlusssituationen wie im Hinspiel „noch effektiver ausspielen“.