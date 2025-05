Champions League futsch! Leipzig-Enttäuschung perfekt

Werders geplatzte Europacup-Hoffnungen

Diese Wucht bekam sein Team am Samstagnachmittag direkt zu spüren. Werder begann druckvoll und hatte schon nach 180 Sekunden die erste dicke Chance. Das Leder landete bei Marvin Ducksch, der aus sechs Metern allerdings zu ungenau zielte und in Peter Gulacsi seinen Meister fand. Jenem Keeper also, der nach seiner Zwangspause wegen einer Gehirnerschütterung ins RB-Tor zurückkehrte .

RB gibt das Spiel kampflos her

Auch in der Folge bestimmte Grün-Weiß das Geschehen, die Resthoffnung auf Europa schien die Bremer in der ersten halben Stunde jedenfalls zu beflügeln. Die Gastgeber traten dominant und mutig auf - und hätten in der 38. Minute in Führung gehen müssen.