Trotz Wagner-Coup: Europacup für FCA "kein Thema"

Trotz der Verpflichtung von Sandro Wagner plant der Fußball-Bundesligist FC Augsburg keinen Angriff auf die europäischen Ränge. Die Voraussetzungen hätten sich nicht geändert. "Der Europapokal ist für uns kein Thema als Ziel", sagte Geschäftsführer Michael Ströll der Augsburger Allgemeinen. Der FCA liege "von den Möglichkeiten her wohl zwischen Rang zehn und 13".

Unter dem neuen Coach Wagner sollen die Augsburger dennoch künftig einen "aktiveren Fußball" spielen. Man merke schon jetzt, dass Wagner, der laut Ströll eine Wohnung in Augsburg beziehen will, "am liebsten sofort loslegen würde".