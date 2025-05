Umarmungen und die Qual der Wahl: Kovac voller Vorfreude

Vor den letzten drei Stationen einer großen Aufholjagd lächelte Niko Kovac zufrieden in die Runde. „Alle sind in Topform - egal, wer spielt, es gibt keinen Qualitätsverlust“, sagte der Trainer von Borussia Dortmund vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Klub VfL Wolfsburg am Samstag (18.30 Uhr).