"Unfassbar schlecht!" Babbel zerlegt die Bayern-Bosse

Im Gespräch mit ran ärgerte sich Babbel: „Ich weiß auch nicht, was so schwer ist, solche Ikonen des Klubs wie Müller würdig zu verabschieden.“ Er fällte zugleich ein hartes Urteil: „Da sind die Bayern-Bosse einfach unfassbar schlecht.“

FC Bayern: Eberl schwenkt um

Sané sorgt für Wirbel mit Beraterwechsel

Sané? „Keinen Cent mehr geben“

„Jetzt hat er die Verantwortlichen aufgrund der Leistung in den letzten ein, zwei Monaten zum Umdenken gebracht. Aber deshalb würde ich ihm keinen Cent mehr geben. Take it or leave it“, so der Ex-Profi deutlich.