Union verpflichtet ausgeliehenen Jeong von Stuttgart fest

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat den in der vergangenen Saison ausgeliehenen Offensivspieler Wooyeong Jeong fest verpflichtet. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, wird der Südkoreaner vom VfB Stuttgart zur kommenden Saison dauerhaft zu den Köpenickern wechseln.

"Auch wenn ihn die Verletzung ausgebremst hat, war für uns schnell klar, dass wir ihn langfristig an uns binden wollen. Wir sind überzeugt, dass er nach seiner Rückkehr an diese Leistungen anknüpfen wird", sagte Sport-Geschäftsführer Horst Heldt.

Der südkoreanische Nationalspieler Joeng (25), der in der Bundesliga bereits für den SC Freiburg und den VfB Stuttgart auf dem Platz gestanden hatte, brachte es in der vergangenen Saison in 23 Einsätzen auf drei Tore und zwei Assists. Am 27. Spieltag erlitt er eine noch andauernde Knöchelverletzung.