VAR verhindert Mainzer Schützenfest: "Hätten 4:0 geführt"

Was Christian Heidel nach dem ersten Abebben des großen Mainzer Party-Jubels zu erzählen hatte, stand sinnbildlich für das völlig kuriose Fußballspiel, dass die Nullfünfer zuvor gegen Bayer Leverkusen abgeliefert hatten. "Ich bin für den VAR", betonte der Sportvorstand der Mainzer, die durch das 2:2 (1:0) gegen Bayer am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga den Einzug in die Conference League klarmachten - "aber ohne VAR hätten wir in der Halbzeit 4:0 geführt."