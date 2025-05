Vertrags-Poker: Werder-Trainer Werner hält sich bedeckt

Trainer Ole Werner (37) von Werder Bremen hält sich im Poker um eine mögliche Vertragsverlängerung bedeckt. Er wolle „keine Tendenz“ abgeben, sagte Werner am Donnerstag vor dem letzten Bundesliga-Spiel beim 1. FC Heidenheim (Samstag, 15.30 Uhr/Sky): „Wir werden nach der Saison sprechen. Wir sind in einem sehr offenen Austausch, vieles ist besprochen. Wir werden gemeinsame Gespräche führen und zu einer Entscheidung kommen. Wann das genau passiert, kann ich noch nicht sagen.“

Werner ist seit Ende November 2021 Werder-Trainer und führte den Traditionsklub nach seiner Übernahme zurück in die Bundesliga, in dieser Saison spielten die Hanseaten lange um die Qualifikation für den Europapokal. Das Portal Deichstube berichtete zuletzt, Werner hätte das Interesse von anderen Bundesliga-Klubs geweckt. Sein Vertrag in Bremen läuft 2026 aus.