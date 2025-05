VfL Wolfsburg: Hasenhüttl-Aus fix!

Der VfL Wolfsburg hat sich von Trainer Ralph Hasenhüttl getrennt. Was sich zuvor schon angedeutet hatte , machten die Wölfe am späten Sonntagabend offiziell.

Wolfsburg wartet in der Bundesliga seit acht Spielen auf einen Sieg, sechs Partien davon verlor der VfL gar.

Wolfsburg-Boss erklärt Hasenhüttl-Aus

Bereits am Nachmittag hatten diverse Medien übereinstimmend berichtet, dass sich der VfL mit sofortiger Wirkung von Hasenhüttl trennt.

„Die Ergebnisse und die Entwicklung in den letzten Monaten haben den Entschluss in uns reifen lassen, jetzt zu reagieren. Diese Entscheidung haben wir in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrats-Präsidium getroffen“, sagte Geschäftsführer Peter Christiansen.