Vor Relegation: Heidenheim "entschlossen und positiv"

Beim 1. FC Heidenheim blicken sie nach dem verpassten direkten Klassenerhalt voller Zuversicht auf die anstehende Relegation. "Wir haben jetzt in zwei Spielen die Chance, die Liga doch noch zu halten. Und die gehen wir entschlossen und positiv an", sagte Trainer Frank Schmidt nach dem 1:4 (0:2) gegen Werder Bremen am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga.

Die beiden Partien am 22. und 26. Mai gegen den Tabellen-Dritten der 2. Liga seien "die vielleicht wichtigsten Spiele der Vereinsgeschichte", betonte Schmidt. Der Gegner entscheidet sich am Sonntag, das Hinspiel findet am kommenden Donnerstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) in Heidenheim statt.