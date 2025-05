Wann feiert der FC Bayern die Deutsche Meisterschaft auf dem Marienplatz?

Der FC Bayern feiert seinen 34. Meistertitel und plant wie gewohnt eine große Feier am Marienplatz. Wann präsentieren die Münchner die Schale auf dem Rathausbalkon? SPORT1 liefert alle wichtigen Infos.

Eigentlich gehört die Meisterfeier der Bayern auf dem Marienplatz ebenso zum Münchner Stamm-Programm wie das Oktoberfest auf der Theresienwiese. In der Vorsaison erwies sich jedoch Bayer 04 Leverkusen als Party-Crasher und „entführte“ die Schale erstmals seit 2013 wieder aus der bayerischen Landeshauptstadt.

Mit Bayerns vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft ist nun aber klar: Die Schale kehrt zurück und das soll auch gebührend gefeiert werden. Während die Schalen-Übergabe bereits am 10. Mai nach dem letzten Saison-Heimspiel gegen Gladbach (ab 18:30 Uhr im LIVETICKER ) stattfinden wird, steigt die große Fete auf dem Marienplatz gut eine Woche später.

FC Bayern: Wann findet die Meisterfeier auf dem Marienplatz statt?

Die Meisterfeier der Bayern am Marienplatz findet am Sonntag, 18. Mai, statt und beginnt am frühen Nachmittag um 13:15 Uhr. Die Bayern-Stars werden sich auf Einladung von Oberbürgermeister Dieter Reiter ab 13:30 Uhr auf dem Rathausbalkon versammeln und den Fans die gewonnene Trophäe präsentieren.